Un noto commentatore ha espresso un giudizio severo sul rendimento attuale del tennista numero uno del mondo, riferendosi al suo stato mentale e alle difficoltà che sembra affrontare durante le competizioni. Nelle sue dichiarazioni, ha commentato in modo diretto e senza mezzi termini sulla situazione psicologica del giocatore, sottolineando come questa influenzi le sue performance nelle partite recenti.

Paolo Bertolucci non usa giri di parole e nell’analizzare il momento di Carlos Alcaraz finisce per mettere a fuoco con durezza il peso che oggi accompagna ogni partita del numero uno del mondo. Negli studi di Sky Sport Tennis l’ex azzurro ha affrontato il tema partendo proprio dalle recenti difficoltà dello spagnolo, tornato a parlare più volte della pressione continua che vive chi occupa il vertice del ranking. Alcaraz da settimane insiste su un concetto preciso: chi è davanti sente addosso una sorta di caccia permanente, un bersaglio costante da parte di tutti gli avversari. Una sensazione che anche Jannik Sinner conosce bene dopo il lungo periodo trascorso al comando della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Bertolucci, il sospetto su Carlos Alcaraz: "Cosa gli è entrato in testa"

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