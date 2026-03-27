Panucci | Baresi e Maldini? All’inizio vivevo con un po’ di paura li ammiravo

Durante un'intervista, l'ex calciatore ha parlato della propria esperienza con la squadra del Milan, evidenziando che all'inizio provava una sensazione di timore nei confronti di Baresi e Maldini. Ha raccontato di averli ammirati e di aver vissuto momenti di apprensione, sottolineando il modo in cui ha cercato di affrontare la presenza di due figure così rappresentative all’interno dello spogliatoio.

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dal podcast Inner Mentality. L'ex calciatore rossonero si è voluto soffermare sulla squadra di Baresi e Maldini, e su come ha gestito lo spogliatoio con due figure così importanti. Le sue parole: Com’è stato dividere lo spogliatoio con campioni come Baresi e Maldini? “Abbastanza normale. Forse il primo anno che sono arrivato al Milan, io quel Milan lì lo guardavo in televisione con grande ammirazione. È successo veramente tutto nel giro di un anno. Anzi, dopo 6-7 partite ero già quasi del Milan. E quindi i primi tempi l’ho vissuta con un po’ di paura. Ero un ragazzino di 19 anni che va in quel grande Milan e vedevo che in quegli anni tanti passavano e pochi rimanevano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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