Pallavolo scolastica il De Sanctis-Galilei conquista il secondo posto

Il Liceo De Sanctis-Galilei si è posizionato al secondo posto nel torneo scolastico di pallavolo disputato presso l’Istituto “Del Prete-Falcone” di Sava. La competizione ha visto coinvolte diverse scuole dell’intercomunale, con le squadre che si sono sfidate in più incontri durante la giornata. La finale è stata decisa da un punteggio finale che ha premiato la squadra del De Sanctis-Galilei.

Tarantini Time Quotidiano Secondo posto per il Liceo De Sanctis-Galilei nel torneo intercomunale scolastico di pallavolo disputato presso l’Istituto “Del Prete-Falcone” di Sava. Un risultato significativo per la squadra maschile, che si è distinta in una competizione caratterizzata da grande equilibrio: la classifica finale delle due giornate di gara è infatti rimasta invariata, confermando il livello competitivo tra gli istituti partecipanti. Sul podio, primo posto per l’Istituto “Del Prete-Falcone”, seguito dal De Sanctis-Galilei; terzo posto per l’Istituto “Einaudi”, quarto per il “Mediterraneo” di Pulsano. Gli studenti del liceo hanno affrontato le partite con determinazione, dimostrando buone capacità tecniche, spirito di squadra e correttezza, in linea con i valori educativi dello sport. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Pallavolo scolastica, il De Sanctis-Galilei conquista il secondo posto Articoli correlati Corsa campestre, il De Sanctis-Galilei protagonista a ManduriaTarantini Time QuotidianoSi è svolta a Manduria la manifestazione di corsa campestre organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del... Leggi anche: Manduria, al Liceo De Sanctis–Galilei il laboratorio sulla moda sostenibile