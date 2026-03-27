Padel | si infrange in semifinale il sogno del Tennis club Sondrio

Il Tennis club Sondrio si è fermato in semifinale nella Lombardia Padel League dopo aver affrontato il Montipadel Brescia, squadra che aveva vinto l’edizione precedente. La partita si è conclusa con la sconfitta del club locale, mettendo fine alla loro corsa nel torneo. La sfida si è svolta sul campo di gioco, con i giocatori impegnati in un match deciso nel corso dell’incontro.

Si chiude in semifinale il percorso del Tennis club Sondrio nella Lombardia Padel League, al termine di una sfida impegnativa contro il Montipadel Brescia, squadra vincitrice dell’edizione dello scorso anno. Un risultato che dà ancora più valore al cammino compiuto, considerando che si trattava della prima partecipazione alla competizione per il team del capoluogo. Il confronto si era aperto con una prova di grande carattere da parte di Sara Marcionni ed Enzo Colella, capaci di imporsi per 4-6 6-3 11-9 al termine di un match combattutissimo. Decisiva la rimonta nel super tie-break, dove la coppia è riuscita a risalire da 5-9, ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa e portando a casa un punto pesantissimo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Padel: si infrange in semifinale il sogno del Tennis club Sondrio Articoli correlati Il Tennis club Sondrio conquista la final four della Lombardia Padel LeagueIl Tennis Club Sondrio continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama del padel lombardo. Una selezione di notizie su Padel si infrange in semifinale il... Temi più discussi: Padel: si infrange in semifinale il sogno del Tennis club Sondrio; Cancún P2: 2° titolo consecutivo per Triay e Brea troppo forte per González / Josemaría; Sara Marcionni Enzo Colella Maurizio Salomoni Michela Robustelli Della Cuna notizie e video; Padel | si infrange in semifinale il sogno del Tennis club Sondrio. Padel, passione incredibile e numeri in crescitaIl padel si conferma lo sport in questi ultimi anni con il maggior tasso di sviluppo sia a livello amatoriale che professionistico. Infatti, secondo gli ultimi dati del FIP Research & Data Analysis ... corrieredellosport.it Spector, ex ct della Nazionale: Il padel vola, ma si può fare di più. Italiani al top? Aspettate qualche anno...Il padel in Italia è più in forma che mai, lo sa bene Gustavo Spector. Lui, che ha guidato la Nazionale dal 2014 al 2022 e che ha contribuito forse più di tutti a far crescere il movimento nel nostro ... gazzetta.it Ciao, ci sono istruttori di padel in questo gruppo - facebook.com facebook #Tacchinardi durante la FIP Silver Mediolanum Padel Cup: "La #Juventus non aveva più l’alibi delle fatiche di Coppa. #Spalletti ha potuto lavorare 15 giorni senza contrattempi e contro un #Sassuolo decimato è da considerare una battuta d’arresto pesante. M x.com