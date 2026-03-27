Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, le lancette dell'orologio vengono spostate avanti di un'ora, segnando il ritorno dell'ora legale. La modifica dell'ora avviene alle 2 di notte, quando gli orologi vengono spostati avanti di un'ora. Questa variazione interessa molte regioni e comporta un’anticipazione delle ore di luce durante le giornate.

ROMA – Una domenica all’insegna della sveglia anticipata: torna infatti l’ora legale, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle due del mattino di domenica scatterà lo spostamento delle lancette degli orologi, che dovranno essere regolati un’ora avanti, e conseguentemente si dormirà un’ora di meno. Si tornerà all’ora solare domenica 26 ottobre. Un’ora di sonno in meno, dunque, ma un’ora di luce in più la sera: domenica, ad esempio, il sole tramonterà “astronomicamente” attorno alle 18.30, ma grazie all’ora legale gli orologi segneranno le 19.30. Ora di luce in più che comporterà tra l’altro notevoli risparmi energetici: il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ora legale: torna fra il 28 e il 29 marzo. Alle 2 di notte lancette avanti di un’ora

Articoli correlati

Torna l’ora legale: nella notte tra il 28 e il 29 marzo lancette avanti di un’oraIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti. Quando torna l’ora solareL'arrivo di marzo porta con sé una scadenza fissa nel calendario di ogni anno: il cambio dell'ora.

Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora tra sabato e domenica

Contenuti utili per approfondire Ora legale torna fra il 28 e il 29...

Temi più discussi: Ora legale: lancette avanti nella notte tra sabato e domenica; Torna l'ora legale: quando dovremo spostare le lancette dell'orologio; Torna l'ora legale: quando bisogna spostare le lancette; Torna l’ora legale: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si dormirà un’ora in meno -.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

Torna l’ora legale: lancette avanti nella notte tra sabato e domenicaTorna l’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica prossimi, 28 e 29 marzo, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora avanti: le 2 diventeranno le 3. Il cambio segna l’inizio del ... linkoristano.it

È morta questa sera Noelia Castillo Ramos, una ragazza catalana di 25 anni che ha combattuto una lunga battaglia legale per ottenere l'eutanasia, alla quale suo padre si opponeva. Noelia era rimasta paraplegica dopo un tentativo di suicidio: si era lanciata - facebook.com facebook

Domenica torna l’ora legale: lancette avanti - x.com