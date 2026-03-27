Ora legale | torna fra il 28 e il 29 marzo Alle 2 di notte lancette avanti di un’ora

Da firenzepost.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, le lancette dell'orologio vengono spostate avanti di un'ora, segnando il ritorno dell'ora legale. La modifica dell'ora avviene alle 2 di notte, quando gli orologi vengono spostati avanti di un'ora. Questa variazione interessa molte regioni e comporta un’anticipazione delle ore di luce durante le giornate.

ROMA – Una domenica all’insegna della sveglia anticipata: torna infatti l’ora legale, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle due del mattino di domenica scatterà lo spostamento delle lancette degli orologi, che dovranno essere regolati un’ora avanti, e conseguentemente si dormirà un’ora di meno. Si tornerà all’ora solare domenica 26 ottobre. Un’ora di sonno in meno, dunque, ma un’ora di luce in più la sera: domenica, ad esempio, il sole tramonterà “astronomicamente” attorno alle 18.30, ma grazie all’ora legale gli orologi segneranno le 19.30. Ora di luce in più che comporterà tra l’altro notevoli risparmi energetici: il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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