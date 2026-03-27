Ora legale e risparmio sulla bolletta non pesa solo l’illuminazione

Nel prossimo fine settimana, le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora avanti con l’entrata in vigore dell’ora legale. Questa modifica temporanea interessa molti paesi e comporta un cambio dell’ora ufficiale. La variazione si applica alle 2 di notte di domenica, quando si passerà direttamente alle 3. L’obiettivo dichiarato è di sfruttare meglio le ore di luce durante il giorno.

(Adnkronos) – Nel prossimo fine settimana, le lancette si sposteranno un'ora in avanti, dando il benvenuto all’ora legale. Un appuntamento che segna l'inizio della bella stagione, con giornate più lunghe e un generale senso di benessere, ma che porta con sé anche un beneficio concreto e storicamente radicato: il risparmio energetico. Secondo i dati elaborati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Ora legale 2026, il cambio dell'ora non verrà abolito ma reso permanente: risparmiati in bolletta 2,3 miliardiIl cambio dell’ora non piace quasi a nessuno, soprattutto quando le lancette devono essere spostate in avanti e si perde un’ora di sonno come con...

L’Italia si prepara all’ora legale tutto l’anno? Il Parlamento decide entro giugno, 180 milioni di risparmio in balloMentre si avvicina il consueto appuntamento con il cambio dell’ora del 29 marzo, in Parlamento si sta valutando una svolta che potrebbe modificare...

Approfondimenti e contenuti su Ora legale e risparmio sulla bolletta...

Temi più discussi: In arrivo l'ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica; Ora legale 2026, quando cambia in Italia e perché continuiamo a spostare le lancette; Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanente; Ora legale permanente, al via l’iter alla camera: valutazioni su effetti, risparmi e salute.

Ora legale 2026: scatta nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Un risparmio di 302 milioni di kWh e 80 milioni di euro sulle bollette degli italianiDomenica 29 marzo 2026 torna l’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle ore 2:00, le lancette degli orologi dovranno essere spostate ... adiconsum.it

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

È morta questa sera Noelia Castillo Ramos, una ragazza catalana di 25 anni che ha combattuto una lunga battaglia legale per ottenere l'eutanasia, alla quale suo padre si opponeva. Noelia era rimasta paraplegica dopo un tentativo di suicidio: si era lanciata facebook

Potrebbe "essere stato fortemente influenzato da terzi" lo studente di terza media che ieri, in una scuola della provincia di Bergamo, ha accoltellato una insegnante ferendola in modo grave. È il "timore" del legale della famiglia del tredicenne, avvocato Carlo x.com