Domenica 29 marzo 2026 torna l’ora legale, con le lancette che si spostano avanti di un’ora. Questa modifica oraria è prevista ogni anno per ottimizzare la luce diurna e ridurre i consumi energetici. Si stima che il cambio possa portare risparmi sulle bollette e influire sull’ambiente, anche se i valori precisi variano a seconda di diversi fattori.

Scatta l’ora legale e arriva il giorno dell’anno in cui si dorme un’ora in meno. Il cambio dell’ora è in programma nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando lancette si sposteranno dalle 2 alle 3. Un appuntamento stagionale sempre più dibattuto negli ultimi anni tra chi sottolinea il risparmio in termini ambientali e di bollette e chi sostiene l’impatto trascurabile sul consumo dell’energia. Il cambio dell’ora Con un giorno di anticipo rispetto al 2025, il passaggio all’ora legale 2026 permetterà di allungare le giornate e sfruttare più ore di sole, con benefici sulle bollette e sull’ambiente grazie a un minore ricorso della luce artificiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ora legale 2026 torna domenica 29 marzo, spostare le lancette aiuta a risparmiare in bolletta: quanto conviene

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