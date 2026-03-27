Tra fine marzo e inizio aprile, gli orologi torneranno all’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2, le lancette verranno spostate avanti di un’ora, passando alle 3. Questa modifica temporanea interessa gran parte dell’Europa e si applica fino all’autunno, quando si tornerà all’ora solare.

Conto alla rovescia per ritorno dell'ora legale. Le lancette degli orologi, infatti, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo alle 2 andranno spostate avanti fino alle 3. Si dormirà quindi un'ora in meno, ma guadagneremo un'ora di luce nelle ore serali. L'ora legale resterà in vigore fino alla fine di ottobre, quando si tornerà poi all'ora solare. Il mantenimento dell’ora legale secondo i dati raccolti comporterebbe per tutto l’anno benefici concreti: meno consumi energetici, risparmi economici in bolletta e riduzione delle emissioni di CO2. In Italia, tra il 2004 e il 2025, l’ora legale ha generato un risparmio di oltre 12 miliardi di kWh e circa 2,3 miliardi di euro, con un impatto positivo anche sull’ambiente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Ora legale 2026: ecco quando spostare le lancette

Articoli correlati

Ora legale 2026 in arrivo, presto dormiremo un’ora in meno: ecco quando bisognerà spostare le lancette degli orologiCon l’arrivo della primavera torna anche uno degli appuntamenti fissi del calendario italiano: il passaggio all’ora legale.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaNella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entrerà in vigore l’ora legale.

45|Time to Spring Forward

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ora legale 2026 ecco quando spostare le...

Temi più discussi: Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l'ultima volta; Marzo 2026, torna l'ora legale: ecco quando spostare le lancette; Ora legale tutto l’anno? Ecco quando spostare le lancette; Ora legale 2026, ecco quando spostare le lancette.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

Ora legale 2026: ecco quando spostare le lancetteConto alla rovescia per ritorno dell'ora legale. Le lancette degli orologi, infatti, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo alle 2 andranno spostate avanti fino alle 3. Si dormirà quindi un'ora ... firenzetoday.it

Ci siamo. #oralegale Il passaggio all'ora legale segna l'arrivo della bella stagione, con giornate più luminose e serate all'aperto, ma comporta un lieve sfasamento per alcuni - facebook.com facebook

Domenica torna l’ora legale: lancette avanti - x.com