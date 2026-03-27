OpenAI ha deciso di interrompere lo sviluppo di Sora e di rimuovere la versione adulta di ChatGPT dal suo portafoglio. La società sta attualmente rivedendo i propri progetti nel settore dell’intelligenza artificiale, apportando modifiche significative alla strategia aziendale. Queste decisioni sono state annunciate senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche future.

OpenAI sembra aver avviato un periodo di revisione completa dei suoi progetti in ambito intelligenza artificiale, con conseguenti cambiamenti radicali nella strategia aziendale. Tra le novità più rilevanti, emerge la decisione di interrompere lo sviluppo di Sora, il celebre generatore video dell’azienda. La notizia, riportata poche ore fa, conferma che Sora verrà progressivamente abbandonato, senza prospettive di rilancio nel breve termine. I motivi ufficiali non sono ancora chiari, ma tutto lascia intendere che OpenAI voglia concentrare le proprie risorse su progetti considerati più centrali e strategici per la sua crescita futura. Non è solo Sora a subire un ridimensionamento. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - OpenAI abbandona Sora e la versione adulta di ChatGPT

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