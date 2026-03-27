Open Day 2026 l’Università del Sannio si racconta dal vivo

L’Università del Sannio ha ospitato l’Open Day 2026, un evento che ha visto la partecipazione di circa 1.600 persone. Durante la giornata, studenti e famiglie hanno visitato il campus urbano, partecipando a visite guidate e incontri con docenti e studenti. L’affluenza e l’interesse dimostrato hanno confermato l’attenzione verso le offerte formative dell’ateneo.

Un flusso continuo di studentesse e studenti, oltre 1.600 presenze da tutta la Campania, ha animato l’Open Day 2026 dell’Università degli Studi del Sannio. Una giornata di orientamento che ha trasformato il campus urbano in uno spazio aperto, dinamico e partecipato, dove conoscere da vicino percorsi formativi, servizi e prospettive professionali. Fulcro dell’evento, la nuova area didattica integrata tra via delle Puglie e via dei Mulini, sempre più riconosciuta come cuore pulsante dell’Ateneo. Qui i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva della vita universitaria, apprezzando un modello di campus compatto e funzionale, con servizi facilmente accessibili: mense, sale studio, palestra e aree sportive, pensati per accompagnare ogni fase del percorso accademico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Open Day 2026, l’Università del Sannio si racconta dal vivo Articoli correlati Leggi anche: Open Day 2026, l’Università del Sannio si racconta dal vivo: 1.600 presenze e apprezzamento per il campus urbano integrato L’Università di Firenze si presenta: oltre novemila iscrizioni per l’open day \ FOTOOltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze. Una raccolta di contenuti su Open Day 2026 l'Università del Sannio... Temi più discussi: Open Day 2026 del Dipartimento BiND: una giornata per conoscere da vicino l’offerta formativa; Open day centri estivi 2026; Scuole Centrali Antincendi - Open Day - 25 marzo 2026; Sito Istituzionale | CIE, open day 28 e 29 marzo. CIE. Open day 28 e 29 marzoNuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 28 e domenica 29 marzo. Previste le aperture straordinarie dei Municipi VI e VIII, XI, degli ex PIT e del punto di rilasci ... euroroma.net Open Day UNISANNIO 2026: scopri l’offerta formativa il 27 marzoIl 27 marzo 2026, l'Università del Sannio apre le porte a 1.600 studenti delle scuole superiori per una giornata di orientamento ... controcampus.it