È disponibile online il secondo episodio di “Andiamo a quel paese”, il programma ideato dai comici abruzzesi dei “4 Santi” Danilo Brattelli e Valerio Vespucci. La puntata, girata a Caramanico Terme, mostra scene di risate, tradizioni, sketch e curiosità, offrendo uno sguardo sul territorio attraverso contenuti realizzati dai due artisti.

Online il secondo episodio di “Andiamo a quel paese”, il format ideato dai due comici e artisti abruzzesi dei “4 Santi” Danilo Brattelli, in arte “Kokko”, e Valerio Vespucci. Si tratta della puntata girata interamente a Caramanico Terme dove il progetto era stato accolto con grande entusiasmo. “Non si ferma il viaggio tra i più bei borghi d’Abruzzo di ‘Andiamo a quel paese’”, si legge nella nota allegata al video pubblicato sui canali social del progetto. L’episodio si snoda tra le strade di Caramanico attraverso “un racconto spensierato grazie all'ironia dei due comici”. “Si tratta di un progetto nato per valorizzare il territorio abruzzese in modo originale: attraverso sketch comici ambientati nei paesi, mescolando risate, scorci mozzafiato e storie di tradizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Online la puntata di “Andiamo a quel paese”, girata a Caramanico Terme: risate, tradizioni, sketch e curiosità [VIDEO]

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