È stato avviato un nuovo processo per l'omicidio di un sindaco, confermando l'apertura di una fase giudiziaria importante. La decisione è arrivata dopo un'ordinanza del giudice che ha stabilito il rinvio a giudizio. La Fondazione dedicata alla vittima ha espresso rispetto per le autorità giudiziarie e ha sottolineato la fiducia nel percorso legale in atto.

Dopo la decisione del GUP di Salerno, la Fondazione Angelo Vassallo ribadisce rispetto per la magistratura e fiducia nel processo come momento decisivo.. “La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende atto della decisione del GUP del Tribunale di Salerno che ha disposto il proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo e il rinvio a giudizio di Lazzaro Cioffi, Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, mentre per Romolo Ridosso si procederà con rito abbreviato. Una decisione che segna un passaggio importante in un percorso giudiziario complesso e ancora in evoluzione. C’è un sentimento di amarezza, ma le sentenze si rispettano. È questo il principio che guida da sempre l’azione della Fondazione, che ribadisce il proprio pieno rispetto per il lavoro della magistratura e per chi è chiamato a giudicare un fatto così grave. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Omicidio Vassallo, avviato il processo: fase cruciale per la verità

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