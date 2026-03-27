A Brescia, la scena musicale underground sta vivendo un cambiamento dopo oltre tre decenni di attività. La chiusura del Lio Bar, che da trentatré anni ospitava concerti, ha portato alla sospensione dell’attività del locale. Anche il negozio di dischi Vinile 45 ha chiuso, segnando un'interruzione significativa per gli appassionati di musica alternativa in città.

La nostra provincia fabbrica musica e tanti talenti, ma è orfana dei suoi 'templi' storici. Quali sono i locali che resistono, tra concerti live e band emergenti. La sfida di una (sorprendete) realtà, che reclama anche nuovi spazi La serranda del Lio Bar è abbassata da un mese dopo trentatré anni di concerti. Il Vinile 45 non esiste più. Eppure, in città e in provincia, non è mai stato così alto il numero di band, DJ, producer e freestyler che scrivono, registrano e cercano un palco. Dal cantautorato al rock, dal pop al blues, dallo swing al grunge, passando per folk, metal, jazz, indie, gipsy, rockabilly, la musica underground bresciana compone un sottobosco vivo e variegato, che fiorisce assieme alla primavera nei festival e nelle manifestazioni che punteggiano la provincia a ogni bella stagione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Oltre la noia c'è di più: la scena musicale underground di Brescia (in cerca di nuove case)

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