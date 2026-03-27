Oltre la Costa Azzurra | perché il nuovo lusso sceglie il silenzio polare?

Negli ultimi anni, il settore del lusso sta spostando l’attenzione verso destinazioni meno affollate e ambienti più riservati, come le regioni polari. Questa tendenza si riflette nella scelta di località lontane dalla Costa Azzurra, dove i viaggiatori privilegiano il silenzio e l’isolamento rispetto alle mete tradizionali. Un cambiamento che evidenzia una preferenza per esperienze più intime e meno commerciali.

Life&People.it C’è stato un tempo in cui l’abbronzatura era la valuta più preziosa del Mediterraneo, un segno distintivo impresso sulla pelle tra un aperitivo a Saint-Tropez e un tuffo nelle acque smeraldo della Costa Smeralda. Ma oggi, quel colorito ambrato sta perdendo il suo smalto, diventando quasi un retaggio di un’eleganza novecentesca ormai saturata. Nelle cronache delle più recenti tendenze del jet set per la prossima estate, il calore opprimente delle latitudini meridionali non è più visto come un privilegio, bensì come un limite fisico e sociale. Il nuovo lusso non cerca più il riverbero accecante del sole sulle scogliere di granito, ma il riflesso cobalto dei ghiacciai perenni. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Oltre la Costa Azzurra: perché il nuovo lusso sceglie il silenzio polare? Articoli correlati Il silenzio come nuovo lusso: tre hotel per ritrovare il ritmo del tempoC’è un momento preciso, superata la barriera dell’Adige o risalendo le sponde del Garda, in cui il rumore di fondo della quotidianità inizia a... Oltre la simmetria: il wabi sabi e il nuovo lusso dell’autenticità matericaUna verità ruvida naviga tra le pareti levigate del design, una ribellione materica – e silenziosa – contro la dittatura simmetrica dei tempi moderni. Contenuti e approfondimenti su Costa Azzurra Temi più discussi: Gli iscritti (21) al Costa Azzurra tra i quali Dany Capar, Dubhe Prav, Falco Killer Gar, Jabalpur e Inmarosa; Vinovo, mercoledì con TQQ antipasto del Gran Premio Costa Azzurra; Un angolo di Francia a Brescia; Mercoledì a Vinovo Eclatante Se per staccare il ticket del Costa Azzurra. Costa AzzurraLa Costa Azzurra, o Côte d’Azur in francese, è una delle mete più amate e glamour d’Europa, situata nel Sud-Est della Francia. Questa splendida Regione si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è famosa per ... siviaggia.it L’Argentario vola in Costa Azzurra. Con il progetto ’10 Comuni 2026’ scatta la promozione in FranciaMONTE ARGENTARIOIl Comune di Monte Argentario aderisce al progetto di promozione turistica internazionale 10 Comuni 2026, promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e ... lanazione.it Costa Azzurra, la classifica. Lunedì prima i partenti, poi il sorteggio Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/costa-azzurra-la-classifica-lunedi-prima-i-partenti-poi-il-sorteggio/ Ippodromo di Vinovo - facebook.com facebook Elezioni in Costa Azzurra, Repubblicani avanti a Nizza. Il flop di Sarkozy junior x.com