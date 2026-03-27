Olimpiadi 2028 svolta choc del CIO e polemiche | test genetici obbligatori per le donne

Il Comitato olimpico internazionale ha annunciato che, a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, le atlete saranno soggette a test genetici obbligatori. La decisione ha suscitato molte polemiche e ha generato dibattiti sulla privacy e sui diritti delle competitrici. Questa misura rappresenta una novità significativa nel mondo dello sport, con possibili ripercussioni per le atlete coinvolte.

Cosa cambia davvero per le atlete alle Olimpiadi di Los Angeles?. Una decisione destinata a segnare un prima e un dopo nello sport mondiale. Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito che, a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, le atlete dovranno sottoporsi a test genetici per dimostrare il sesso biologico femminile. Non si tratta di una semplice modifica regolamentare, ma di una linea netta che ridefinisce l’accesso alle competizioni femminili. L’idoneità, secondo il CIO, sarà riservata esclusivamente a chi non presenta il gene SRY, considerato determinante nello sviluppo biologico maschile. Perché il CIO ha preso questa decisione?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Olimpiadi 2028, svolta choc del CIO e polemiche: test genetici obbligatori per le donne Articoli correlati Olimpiadi, il Cio si piega a Trump: scattano i test genetici obbligatori per gareggiare tra le donneArriva la rivoluzione dei test genetici: d’ora in poi, tutte le atlete che vogliono partecipare a una gara femminile devono sottoporsi a uno... Il Cio ripristina i test genetici di femminilità per le Olimpiadi del 2028Questa nuova politica, la prima misura importante introdotta da quando la zimbabwiana Kirsty Coventry ha assunto la guida del Cio, si applicherà a...