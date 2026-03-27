Olimpiadi 2028 arriva l’annuncio | le donne transgender e intersessuali non potranno partecipare

Il Comitato Olimpico ha comunicato che le donne transgender e intersessuali non saranno ammesse alle competizioni femminili delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi del 2028. La decisione riguarda esclusivamente le categorie femminili, senza prevedere deroghe o eccezioni. La misura si applica a tutte le discipline sportive incluse nel programma dei Giochi.

Il Comitato Olimpico ha annunciato che le donne transgender non potranno in alcun modo partecipare alle competizioni femminili dei Giochi Olimpici e Paralimpici. La nuova politica del CIO segna a tutti gli effetti un cambiamento significativo rispetto alle precedenti linee guida. Infatti, prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, la possibilità di partecipare alle Olimpiadi si basava sui livelli di testosterone regolamentati. Ora la decisione dipenderà da uno screening genetico SRY per individuata la presenza del cromosoma Y. Le donne transgender non potranno partecipare per «equità e sicurezza» alle Olimpiadi. Il divieto imposto dal Comitato, rivolto alle atlete trans e intersessuali, è ormai diventato ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Olimpiadi 2028, arriva l’annuncio: le donne transgender e intersessuali non potranno partecipare Articoli correlati Atlete transgender e intersessuali come Imane Khelif fuori dai Giochi, obbligo test genetici al CIO dal 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) compie la sua rivoluzione sui test genetici legati al connubio sessualità-sport. Olimpiadi, Coventry (CIO): “No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028”, tornano i test genetici - VIDEOIl CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Altri aggiornamenti su Olimpiadi 2028 arriva l'annuncio le... Temi più discussi: LA in full bloom è l'Identità visiva di LA28: come sarà il Look of the Games delle Olimpiadi del 2028; Trump vuole subito il 6G per le Olimpiadi di Los Angeles 2028; Le Atlete Transgender Non Potranno Gareggiare Nelle Categorie Femminili Alle Olimpiadi 2028; Il Cio ripristina i test genetici di femminilità per le Olimpiadi del 2028. CIO, è ufficiale il divieto alle atlete trans e intersessuali. Per Los Angeles 2028 obbligatori i test genetici30 anni dopo averli revocati, in quanto scientificamente ed eticamente ingiustificabili, il CIO ha riesumato i test genetici di femminilità in vista delle Olimpiadi del 2028. Colpiranno non solo le at ... gay.it Olimpiadi, transgender non potranno partecipare alle gare femminili di Los Angeles 2028Il Cio si allinea alla direttiva del presidente Trump in vista dei prossimi Giochi negli Stati Uniti: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi - facebook.com facebook La presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Kirsty Coventry, ha annunciato le nuove linee guida per la partecipazione alle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, che sarà subordinata all'esecuzione di un test cromosomico per s x.com