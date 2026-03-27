Olgiate 9,9 milioni per liberare il traffico | svolta per la variante alla Briantea

A Olgiate Comasco, la Provincia di Como ha assegnato i lavori per la progettazione e la realizzazione del primo tratto della variante alla SS 342 Briantea, con un investimento di circa 9,9 milioni di euro. La decisione riguarda un passo importante per ridurre il traffico nella zona e migliorare la viabilità locale. La gara è stata aggiudicata e il progetto è ora in fase di avvio.

Aggiudicati progetto e lavori del primo lotto: nuova strada di 1,2 km per alleggerire i centri abitati. Apertura prevista nel 2028 Passo avanti concreto per la variante alla SS 342 Briantea a Olgiate Comasco. La Provincia di Como ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del primo lotto. L’appalto è stato assegnato alla Quadrio Gaetano Costruzioni Spa per un importo di oltre 5,2 milioni di euro. L’intervento complessivo ammonta a 9.950.000 euro, finanziati in gran parte con risorse statali (9.230.806,91 euro), oltre a fondi provinciali (269.193,09 euro) e a un contributo di 450.000 euro da parte di Como Acqua, necessario per la gestione delle interferenze con le infrastrutture esistenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Olgiate, 9,9 milioni per liberare il traffico: svolta per la variante alla Briantea Articoli correlati Variante alla Calciana, avanti con la progettazione: due nuovi tratti stradali per 3,5 milioni di euroComincia a delinearsi il futuro della viabilità nell’area sud-orientale della provincia. Case Rosse, via libera alla variante: previste opere per 19 milioni di euroUna svolta attesa praticamente dagli anni ’70, da quando la borgata ha cominciato a trasformarsi in un quartiere. Tutto quello che riguarda Olgiate 9 9 milioni per liberare il... Argomenti discussi: Olgiate, 9,9 milioni per liberare il traffico: svolta per la variante alla Briantea; Olgiate Comasco, aggiudicata la gara per la variante SS 342 Briantea. Fine lavori nel 2028. Olgiate, 9,9 milioni per liberare il traffico: svolta per la variante alla BrianteaAggiudicati progetto e lavori del primo lotto: nuova strada di 1,2 km per alleggerire i centri abitati. Apertura prevista nel 2028 ... quicomo.it