Arezzo si trova al centro di una situazione che desta alcune domande. Secondo un comunicato stampa, il nuovo comandante della Polizia Municipale sarebbe già stato nominato, ma la graduatoria ufficiale non è ancora stata pubblicata. La notizia, diffusa dai media, indica che il comandante è già in carica, anche se le procedure amministrative non sembrano ancora concluse.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Michele Menchetti Oh bella, qui si va di furia eh! A sentì i giornali, il nuovo comandante della Polizia Municipale c’è già, bello pronto e incartato: Menguzzo. Però, a cercà bene. la graduatoria un la trova manco col lanternino. Ieri, giorno di consiglio comunale, il consigliere Michele Menchetti s’è letto “i giornali” e gli è preso un mezzo giramento: “Menguzzo ha vinto il concorso”, scrivono. E pure che i titoli so’ stati decisivi. “O via – avrà pensato – ma allora la graduatoria dov’è?” E infatti Menchetti corre all’albo pretorio del Comune bello spedito, ore 9 spaccate. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh che succede ad Arezzo? Il comandante c’è già… ma la graduatoria un s’è vista!

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