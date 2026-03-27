Occhio al neo nuova iniziativa di prevenzione in municipio

L’Amministrazione comunale di Bellona ha organizzato una giornata di prevenzione intitolata “Occhio al neo”, prevista per giovedì 2 aprile nel salone municipale. L’evento si svolgerà dalle 15 alle 18,30 e prevede servizi dedicati alla verifica di eventuali neoformazioni cutanee. La partecipazione è aperta a tutti e l’ingresso è gratuito.

“Occhio al neo”, la nuova giornata di prevenzione voluta dell’Amministrazione comunale di Bellona. L’iniziativa si terrà il giovedì 2 aprile nel salone municipale con inizio alle 15 e fino alle 18,30. Lo screening si inserisce nel solco delle esperienze già promosse con successo negli anni precedenti dal comune di Bellona, con allora l’assessore alla sanità Giovanni Sarcinella, oggi sindaco, che hanno registrato sempre un’ampia partecipazione dei cittadini. Un’occasione concreta, l’ennesima offerta dall’Amministrazione Sarcinella, per prendersi cura di sé, avvicinando i cittadini ai servizi sanitari e diffondendo il messaggio dell’importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Occhio al neo", nuova iniziativa di prevenzione in municipio Articoli correlati “Occhio al neo”, la nuova giornata di prevenzione dell’Amministrazione comunale di BellonaTempo di lettura: < 1 minuto“Occhio al neo”, la nuova giornata di prevenzione voluta dell’Amministrazione comunale di Bellona. Municipio Roma IV: al via iniziativa “Donazione sangue in scuole” con ospedale Bambino Gesu’Il Municipio IV di Roma Capitale, insieme all’associazione Donatori sangue ospedale Pediatrico Bambino Gesù OdV, ha annunciato l’avvio di una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Occhio al neo nuova iniziativa di... Discussioni sull' argomento Philips rilancia la moda delle Boom Box con la nuova gamma di prodotti audio Moving Sound; Pallapugno, la nuova stagione al via: presentati i campionati 2025-2026. Occhio al neo, il 2 aprile nuova giornata di prevenzione al Comune di BellonaOcchio al neo, la nuova giornata di prevenzione voluta dell’Amministrazione comunale di Bellona. L’iniziativa si terrà ... msn.com Nuova maturità 2026, come cambia l’esame di stato/ Orale cruciale, occhio al voto in condottaNuova maturità 2026, come cambia l'esame di stato: l'orale diventa cruciale e occhio al voto in condotta, tutte le novità È stata approvata dalla Camera la nuova legge per la Maturità 2026, l’esame di ... ilsussidiario.net “Occhio al neo”, il 2 aprile nuova giornata di prevenzione al Comune di Bellona x.com Ragazzi occhio che dal 2 aprile il prezzo ufficiale di PS5 con disco salirà a 649,99€! Se vi interessa la console, non è più il momento di aspettare. Questa è spedita dall'Italia PlayStation 5 PS5 Slim 1TB Console con Lettore Disco Versione EU Oggi a soli - facebook.com facebook