Nuovo stadio Lazio Onorato svela | Sul Flaminio dire che è tutta fuffa credo che sia estremamente offensivo

L’assessore allo Sport di Roma ha commentato il progetto del nuovo stadio della Lazio nel quartiere Flaminio. Ha affermato che le affermazioni diffuse riguardo a questa iniziativa sono false e ha definito questa descrizione estremamente offensiva. Il progetto della società calcistica prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel capoluogo, con dettagli non ancora ufficialmente comunicati.

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