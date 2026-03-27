Il progetto del nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha subito una prima variante a causa degli scavi più profondi richiesti, che hanno comportato un aumento dei costi. La modifica del piano originale si è resa necessaria durante le fasi di realizzazione, in seguito alla scoperta di elementi che hanno richiesto interventi diversi rispetto al progetto iniziale.

Il progetto per il nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno inizia a registrare le prime criticità tra varianti in corso d’opera e costi in aumento. Con un decreto del 18 marzo 2026, la Regione Campania ha approvato un atto aggiuntivo al contratto relativo agli scavi archeologici, resosi necessario per affrontare condizioni non previste nella fase iniziale dell’intervento. Scavi più profondi e nuova variante. Nel corso delle attività preliminari, la Soprintendenza archeologica ha disposto un approfondimento degli scavi fino a circa tre metri di profondità, così da escludere la presenza di ulteriori reperti nel sottosuolo dell’area interessata dai lavori. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nuovo ospedale Ruggi, scavi più profondi fanno salire i costi: prima variante al progetto

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