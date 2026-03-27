Nuovo infortunio Calhanoglu l’allarme dopo le immagini | la situazione

Durante le semifinali del playoff Mondiale tra Turchia e Romania, il regista dell’Inter ha subito un infortunio che ha richiesto l’uscita dal campo. Le immagini hanno mostrato una situazione che ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi nerazzurri, anche se al momento non sono stati rivelati dettagli ufficiali sulle condizioni fisiche del giocatore. La squadra dovrà attendere aggiornamenti ufficiali per valutare l’entità dell’infortunio.

Le condizioni del regista dell’Inter, uscito acciaccato dalla gara Turchia-Romania valevole per le semifinali del playoff Mondiale In casa Inter, ma soprattutto tra i tifosi nerazzurri c’è un po’ di apprensione per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. L’allarme è scattato sul finire di Turchia-Romania, quando viene inquadrato il centrocampista mentre si tocca il polpaccio sinistro. Poco dopo lascerà il campo per far posto a Can Kahveci. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per fortuna di Chivu, l’allarme Calhanoglu è già rientrato. In Turchia, infatti, fanno sapere che il numero 10 della Nazionale di Vincenzo Montella ha avuto soltanto dei crampi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuovo infortunio Calhanoglu, l’allarme dopo le immagini: la situazione Articoli correlati Frattesi Juve, l’infortunio di Calhanoglu blocca la cessione? La situazione e la destinazione più probabileCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Infortunio Calhanoglu, la Turchia vince ma perde il centrocampista! Preoccupazione dopo l’uscita dal campo: le condizioniCalciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro... ULTIM’ORA infortunio Calhanoglu: come cambia ora l’Inter Tutti gli aggiornamenti su Nuovo infortunio Temi più discussi: Infortunio in Nazionale per Calhanoglu nel finale di Turchia-Romania: cosa si è fatto? Condizioni e tempi di recupero; Inter, rientra l'allarme Calhanoglu? Ecco le parole del turco; Calhanoglu: Ero giù moralmente dopo i due infortuni, ringrazio Chivu! Ora riposiamo, poi la finale; Inter, Calhanoglu sostituito con la Turchia: allarme rientrato, tutto ok per il regista nerazzurro. Calhanoglu, nuovo stop con la Turchia: svelate le sue condizioni!Infortunio Calhanoglu - Novità importanti in casa Inter sulle condizioni di Calhanoglu dopo lo stop con la Turchia: ecco come sta davvero! fantamaster.it FLASH | Calhanoglu, nuovo infortunio con la Turchia: le sue condizioniInfortunio Calhanoglu - Brutte notizie per l’Inter: stop per Calhanoglu con la Turchia, vittima di un problema muscolare ... fantamaster.it Nuovo infortunio muscolare, quando il rientro sembrava vicino. Salentini ok negli scontri diretti per la salvezza, ma solo 4 dei 27 punti in classifica sono stati conquistati contro squadre di medio-alta classifica - facebook.com facebook Dopo 3 mesi di stop, è arrivato un nuovo infortunio per Berisha Il suo campionato termina qui x.com