Nuova Sondrio | contro la Virtus Ciserano Bergamo non puoi sbagliare

La Nuova Sondrio affronta la Virtus Ciserano Bergamo nella dodicesima giornata di ritorno del girone B di Serie D, domenica alle 15 alla Castellina. La squadra locale non può permettersi errori in questa partita, che rappresenta un'occasione importante per mantenere il ritmo in classifica. La Virtus Ciserano Bergamo arriva alla sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

I ragazzi di mister Amelia vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo nel girone B di serie D per continuare a inseguire un posto nei playout Non può permettersi passi falsi la Nuova Sondrio che, domenica alle 15, nella dodicesima giornata di ritorno del girone B di serie D, riceve alla Castellina la Virtus Ciserano Bergamo. Dal canto suo, invece, la Virtus Ciserano Bergamo ha prima fermato sul pari (1-1) la capolista Folgore Caratese e ha poi sconfitto con il punteggio di 2-1 domenica scorsa nel derby bergamasco il Brusaporto. In vista della gara di domenica, mister Amelia recupera Gonzalo Escudero, che ha scontato il proprio turno di squalifica domenica scorsa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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