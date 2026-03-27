Nuova chiesa ai Romiti il messaggio del Quartiere | L' opera diventi spazio per tutti i cittadini anche quelli laici

Da forlitoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo si terrà l’inaugurazione di una nuova chiesa nel quartiere Romiti, dedicata a San Paolo VI. Il messaggio del Quartiere sottolinea che l’opera deve diventare uno spazio accessibile a tutti i cittadini, anche a quelli senza affiliazioni religiose. La cerimonia rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara a vivere l’apertura del nuovo luogo di culto.

"Domenica 29 marzo sarà celebrata l’inaugurazione di una nuova chiesa al Quartiere Romiti, dedicata a San Paolo VI. Un luogo che per tante persone credenti sarà un’occasione di gioia, rappresentando la nuova chiesa casa, conforto e speranza. Allo stesso tempo ricordiamo che la nostra Comunità è fatta anche di persone laiche e non credenti: tutti cittadini con eguali diritti, eguale dignità e uguale bisogno di sentirsi accolti e ascoltati. È la laicità dello Stato a garantire questo equilibrio prezioso, permettendo a ciascuno di vivere secondo la propria coscienza, in libertà. L’auspicio è che sia anche per noi persone laiche e non credenti una bella giornata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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© Forlitoday.it - Nuova chiesa ai Romiti, il messaggio del Quartiere: "L'opera diventi spazio per tutti i cittadini, anche quelli laici"

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