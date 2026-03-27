Novara all' Omar appuntamento con l' Arduino Day

Il dipartimento di Elettronica e Robotica dell'ITI Omar di Novara organizza un evento dedicato all'Arduino Day, che si terrà a Lumellogno sabato 28 marzo dalle 9 alle 13. La manifestazione prevede attività e dimostrazioni rivolte agli appassionati e agli studenti interessati alla programmazione e alla robotica con Arduino. L'iniziativa si svolge presso l'istituto novarese.

Il dipartimento di Elettronica-Robotica dell'Iti Omar di Novara organizza a Lumellogno, sabato 28 marzo dalle 9 alle 13, l'Arduino Day. Arduino Day è un evento globale dedicato alla celebrazione dell'hardware opensource Arduino. In tutto il mondo appassionati, maker e professionisti si riuniscono per partecipare a workshop, conferenze e mostre, con l'obiettivo di condividere conoscenze e ispirare la creatività nella comunità tecnologica. Durante la giornata dedicata ad Arduino la sede di Lumellogno, in piazza Martiri 4, si trasformerà in un laboratorio vivente di innovazione e consentirà l'immersione in una esperienza educativa che unisce la teoria alla pratica, stimolando la creatività e l'apprendimento collaborativo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, all'Omar appuntamento con l'Arduino Day Articoli correlati Papilloma virus, torna l’appuntamento con l’open day vaccinaleSabato 10 gennaio si terrà l’open day vaccinale contro il Papillomavirus: dalle 9 alle 12 sarà possibile vaccinarsi gratuitamente e senza... Tutti gli aggiornamenti su Novara all'Omar appuntamento con... Argomenti discussi: Lumellogno diventa un laboratorio hi-tech: al distaccamento dell’Omar arriva l’Arduino Day; Freeway Bike annuncia la seconda edizione del corso di Mountain Bike per bambini e ragazzi. Lumellogno diventa un laboratorio hi-tech: al distaccamento dell’Omar arriva l’Arduino DaySabato 28 marzo Lumellogno si trasformerà in un piccolo hub dell’innovazione tecnologica. Dalle 9 alle 13, il distaccamento dell’iti Omar ospiterà infatti l’Arduino Day, appuntamento inserito nel cale ... lavocedinovara.com