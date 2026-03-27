Il Nothing Phone (4a) Pro sarà disponibile ufficialmente domani, 27 marzo 2026. Prima del lancio, i preordini hanno raggiunto numeri record, attirando molta attenzione tra i consumatori e gli addetti ai lavori. L’attesa per il nuovo modello si accresce a pochi giorni dalla sua uscita ufficiale, che si preannuncia come uno degli eventi più seguiti del settore tecnologico.

Il Nothing Phone (4a) Pro arriverà ufficialmente domani, 27 marzo 2026, ma l’interesse intorno al dispositivo è già alle stelle. Nonostante i preordini siano aperti da appena qualche settimana e nessun telefono sia stato ancora consegnato, il modello ha conquistato una fetta consistente di appassionati di tecnologia. A confermarlo è lo stesso Carl Pei, CEO di Nothing, che ha parlato di vendite “molto al di sopra del target”. Sebbene non siano stati rivelati numeri precisi, il segnale è chiaro: l’hype generato da Nothing Phone (4a) Pro supera quello dei lanci precedenti del brand, dimostrando una maggiore solidità nel posizionamento della fascia media del mercato. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Nothing Phone (4a) Pro: preordini da record prima del lancio ufficiale

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