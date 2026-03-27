Non sono più lì

Un testo che affronta l’assenza e la perdita, evidenziando come le cose rimangano nel ricordo e nella memoria, anche quando non sono più fisicamente presenti. La riflessione si concentra sul ruolo del pensiero nel mantenere viva la presenza di ciò che non c’è, sottolineando come la comunicazione abbia una funzione nel dare forma a queste assenze. La citazione di un filosofo apre a un discorso sulla relazione tra esistenza e memoria.

“Le cose esistono e persistono soltanto perché perdono”Tim IngoldQui il pensiero precede lo scatto. Siamo di fronte a un’urgenza comunicativa: dare forma a qualcosa che non è più presente.“” è una serie personale ma anche il lavoro di tesi dell'autore ed è intriso di concetti filosofici, antropologici, letterari, sulla base di un linguaggio fotografico con una fortissima impronta personale.Il tema è la perdita – è evidente già a partire dal titolo. Questa tematica attraversa tutta la sequenza ma l'autore ha il preciso intento di escludere ogni lettura puramente negativa: nelle immagini affiora anche una tensione forte verso la trasformazione, la rinascita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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