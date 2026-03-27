L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord davanti al pubblico di Bergamo, una prestazione che permette agli azzurri di Gattuso di affrontare con chance la partita decisiva di martedì prossimo per la qualificazione ai Mondiali 2026. La vittoria rappresenta un passo importante in una fase cruciale del torneo di qualificazione.

L’Italia è a metà dell’opera: la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord davanti al pubblico di Bergamo consente agli azzurri di Gattuso di giocarsi tutto, all in, nella sfida di martedì prossimo per centrare la qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo uno scialbo primo tempo, gli azzurri salgono in cattedra nella ripresa trovando due splendide reti di Sandro Tonali con un tiro al volo dal limite dell’area di rigore e con Moise Kean autore di una grande giocata in area di rigore e un sinistro chirurgico che trova il palo-gol. Le parole di Gattuso. “Ci stava da faticare, non è stato facile. Ci hanno sorpreso, nel primo tempo potevamo fare meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non è stato facile", "Buona prestazione": la grande gioia di Gattuso e Tonali

Articoli correlati

Leggi anche: L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0, Gattuso: "Non è stato facile"

Gattuso: “Non è stato facile ma ci andiamo a giocare la finale. Ringrazio Bergamo e tutti i tifosi”Parte con un 2-0 il cammino playoff dell’Italia nelle Qualificazioni Mondiali 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Non è stato facile Buona prestazione la...

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Pupo, la figlia Ilaria: Non è stato facile accettare la mia sorellastra - 19/03/2026 - Video; Intervista a Erwan Legrand dopo la libera di leggendaria Le Bombé Bleu a Buoux; Gauff mai così bene a Miami: Ma vorrei il servizio di Rybakina; Ciclismo. Pietrobon grande protagonista alla Milano – Torino. Ora il mirino è puntato sulla Sanremo.

Gattuso Non è stato facile, ma siamo rimasti concentratiBERGAMO (ITALPRESS) - Abbiamo dovuto faticare, non è stata facile, ci hanno anche sorpresi. Pensavamo venissero in verticale, invece hanno provato a pall ... italpress.com

Idratarti non è mai stato così facile: inizia con un bicchiere al risveglio, tieni una borraccia sempre a portata di mano e bevi un sorso ogni volta che vai in bagno. 15 ...Idratarti non è mai stato così facile: inizia con un bicchiere al risveglio, tieni una borraccia sempre a portata di mano e bevi un sorso ogni volta che vai in bagno. 15 consigli per bere 2 litri ... dilei.it

A Scordia serata ventosa Buona Notte a tutti Buongiorno Australia facebook