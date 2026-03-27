Non basterà un filtro bellezza per coprire le crepe del governo

Dopo il fallimento della riforma della giustizia approvata dal governo, si apre un dibattito sulla possibilità di nuove iniziative legislative. Le prossime settimane vedranno probabilmente altre proposte di modifica alla normativa, mentre si continuano a discutere le conseguenze del risultato referendario. La questione rimane al centro dell’attenzione politica, con commenti e analisi che si susseguono senza sosta.

Sì o no? No o sì? I referendum, come gli esami, non finiscono mai, e una volta assorbita, si fa per dire, la scoppola della bocciatura della riforma della giustizia, ci saranno altre scelte rapide, importanti e decisive che la presidente del Consiglio dovrà fare per ragionare sul futuro del suo governo e anche su quello dell’Italia. Sì o no? No o sì? La mazzata è stata forte, le teste hanno iniziato a ruzzolare, le rese dei conti sono iniziate non solo al governo ma anche nei partiti, la maggioranza inevitabilmente inizierà a ballare, lo sfilacciamento comincerà ad avvertirsi ogni giorno di più e, come capita ogni volta che una storia fino a... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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