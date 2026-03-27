Niente più Italia | un azzurro cambia nazionalità decisione a sorpresa

In una settimana intensa di partite di qualificazione ai Mondiali di USA 2026, si è verificato un cambio di nazionalità da parte di un calciatore in rosa al Napoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un giocatore che ha scelto di abbandonare la cittadinanza italiana. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti novità nel mondo del calcio nazionale.

In una settimana in cui l’intero sistema calcistico è immerso nei match che guardano ai Mondiali di USA 2026, arriva una notizia che riguarda da vicino il Napoli. Il calciatore di proprietà degli azzurri Luis Hasa ha deciso di cambiare nazionalità, abbandonando la casacca della Nazionale italiana e scegliendo quella albanese. Dall’Italia all’Albania: il calciatore di proprietà del Napoli cambia nazionalità. Luis Hasa sta vivendo una stagione di ottimo livello con la maglia della Carrarese in Serie B. Il classe 2004 si sta mettendo in mostra all’interno del campionato cadetto e quest’estate tornerà al Napoli, che detiene il cartellino del calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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