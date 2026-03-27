Nicoleta Rotaru uccisa dall' ex marito Erik Zorzi | La odiava la riteneva inferiore in quanto donna dell?Est

Una donna è stata uccisa dall'ex marito in una vicenda che si è svolta a Padova. Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe cercato di ucciderla per motivi legati a sentimenti di odio e rifiuto, ritenendola inferiore a causa della sua provenienza e del genere. La vittima, di nazionalità est-europea, è stata trovata morta in circostanze che sono ora al centro di un'indagine.

PADOVA - "Voleva la sua morte perché la odiava sentendosi rifiutato, pur considerandola inferiore perché donna e per di più dell'est". È il movente, riportato nelle 384 pagine di motivazioni della sentenza, che ha spinto il camionista Erik Zorzi condannato all'ergastolo a uccidere l'ex moglie e madre delle sue due figlie Nicoleta Rotaru di 39 anni. Il giudice Domenica Gambardella, presidente della Corte d'Assise, ha sottolineato come ".La odiava anche perché nonostante la considerasse inferiore, grazie a un provvedimento del giudice italiano, si era dimostrata capace di portargli via la casa e le figlie, le sue proprietà.". 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicoleta Rotaru uccisa dall'ex marito Erik Zorzi: «La odiava, la riteneva inferiore in quanto donna dell?Est» Articoli correlati La donna uccisa dall’agente dell’ICE si chiamava Renee Nicole GoodLa donna uccisa a colpi d’arma da fuoco da un agente federale dell’ICE a Minneapolis è stata identificata come Renee Nicole Good, trentasette anni,... Una folla silenziosa per l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal maritoIl parroco della chiesa Regina Pacis di Anguillara Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara di Federica...