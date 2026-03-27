Una nevicata fuori stagione ha imbiancato il monte Cammarata nelle ultime ore, sorprendendo gli abitanti e i visitatori della zona. La neve si è depositata a quote elevate, dando vita a uno scenario insolito per la fine di marzo. Le condizioni climatiche hanno portato a un'imbiancatura imprevista del versante montano, creando un paesaggio inaspettato per questo periodo dell’anno.

Ad alta quota la primavera ha ceduto il passo all’inverno. Nelle ultime ore una nevicata fuori stagione ha imbiancato il monte Cammarata, regalando uno spettacolo inatteso a fine marzo. Mentre nei centri abitati si sono registrati temporali e grandinate, in quota la temperatura è scesa abbastanza da permettere alla neve di attecchire, trasformando i versanti in un paesaggio da pieno inverno. Un fenomeno breve ma suggestivo, che ha sorpreso escursionisti e residenti e riportato per qualche ora l’atmosfera delle settimane più fredde. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Meteo, arriva la prima sferzata invernale: piogge, vento e neve sotto i 1. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Neve sul monte Cammarata, sorpresa d’inverno a fine marzo

Articoli correlati

Leggi anche: Neve (a sorpresa) a marzo, colpo di coda dell'inverno in Emilia Romagna: ecco quando

Neve fino in pianura e gelo improvviso: l’inverno torna a sorpresaRoma - Un’irruzione artica riporta condizioni rigide su gran parte dell’Italia con nevicate diffuse anche a quote molto basse e forti venti Un nuovo...