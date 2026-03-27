Durante la notte, le squadre del soccorso alpino e speleologico sono intervenute in diverse zone dell'Umbria colpite da intense nevicate e maltempo. Gli interventi hanno riguardato aree considerate critiche, con l’obiettivo di assistere persone in difficoltà e garantire la sicurezza nelle zone più colpite dalle precipitazioni nevose. Le operazioni sono state condotte in modo continuativo per tutta la notte.

Le squadre sono intervenute nel nord dell’Umbria, precisamente lungo il tratto della E45, l'Apecchiese, l'Eugubina e nell’area del Passo del Mengara In particolare, le squadre sono intervenute lungo il tratto della E45, la SS 257 Apecchiese, SS 298 Eugubina e nell’area del Passo del Mengara, dove diversi autoveicoli sono rimasti bloccati a causa delle difficili condizioni meteo e della presenza di neve e ghiaccio sulla carreggiata. Gli operatori del Sasu hanno prestato assistenza a conducenti e occupanti dei veicoli, garantendo supporto nelle situazioni di maggiore criticità, con particolare attenzione alle persone più fragili. Le operazioni si sono svolte in stretto coordinamento con le altre componenti del sistema di protezione civile e con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Neve e maltempo, interventi del Sasu in alcune aree critiche della regione

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