Neuer compie 40 anni e Buffon lo omaggia così | gli auguri sono speciali!

Manuel Neuer ha compiuto 40 anni e ha ricevuto un messaggio di auguri da Gianluigi Buffon. Il portiere italiano ha dedicato parole di stima, sottolineando la longevità e il rendimento di Neuer nel calcio professionistico. Entrambi sono riconosciuti come tra i più importanti nel ruolo di portiere, con carriere che si sono sovrapposte nel tempo.

Manuel Neuer compie 40 anni e riceve un omaggio speciale da Gianluigi Buffon, uno dei pochi portieri in grado di raccontare davvero cosa significhi restare al vertice così a lungo. Il messaggio dell’ex numero uno azzurro celebra non solo il compleanno del tedesco, ma anche il peso storico di una carriera che ha segnato un’epoca e trasformato il ruolo del portiere. (Instagram@fcbayern). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neuer compie 40 anni e Buffon lo omaggia così: gli auguri sono speciali! Articoli correlati Recoba compie 50 anni: gli auguri dell’InterAlvaro Recoba oggi compie 50 anni e l’Inter lo ha omaggiato così sul suo sito: “C’è un modo unico in cui il pallone lascia il piede sinistro di... Isabel Totti compie 10 anni, gli auguri della famigliaA fare gli auguri alla piccola Isabel Totti ci ha pensato tutta la famiglia, da papà Francesco, a mamma Ilary, ai fratelli Chanel e Cristian “Oggi... Una raccolta di contenuti su Neuer compie Discussioni sull' argomento Cesena, Cole si presenta: il video della conferenza; Goggia: Mi sono commossa, in SuperG sempre costante; Manuel Neuer, quarant\'anni e qualche acciacco. Non voleva giocare in porta. Manuel Neuer, quarant'anni e qualche acciacco. Non voleva giocare in portaManuel Neuer è nell'Olimpo dei portieri di ogni tempo. Come Buffon o poco sotto, probabilmente, vista anche la longevità della sua. tuttomercatoweb.com Neuer compie 40 anni: il video di auguri di Buffon #SkySport #Neuer #Buffon x.com 40 Auguri di compleanno speciali per Manuel Neuer: il portiere del Bayern Monaco ha ricevuto un messaggio da Gigi Buffon FC Bayern Monaco - facebook.com facebook