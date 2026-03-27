In un’Italia senza giocatori del Milan convocati in nazionale, il tecnico azzurro e Sandro Tonali sono stati al centro della vittoria contro l’Irlanda. Nessun rappresentante del club rossonero è stato chiamato a far parte della rosa, ma le loro prestazioni hanno comunque caratterizzato il confronto. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la nazionale, senza coinvolgimenti diretti di calciatori milanisti.

Nel calcio ci sono fili che si riannodano di continuo e percorsi che, in qualche modo, proseguono a scorrere paralleli. Che lasciano indissolubilmente legate due persone anche se queste sono separate da 22 anni di differenza e fanno due mestieri diversi. Rino Gattuso e Sandro Tonali non saranno mai soltanto allenatore e giocatore. E' come se la loro storia, il loro vissuto, li costringesse ad andare oltre. Uno potrebbe essere il papà dell'altro, e forse l'"altro" un po' è proprio così che lo vede. Un padre calcistico che, lungo l'infanzia e adolescenza, ha popolato il pallone dei suoi sogni e dei suoi desideri rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nessun milanista in azzurro? Il cuore sì. Chiedete a Gattuso e Tonali

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