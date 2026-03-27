In aula si sono svolti i dettagli di un procedimento legale riguardante la perdita di neonati, con l’avvocato di una delle imputate che ha definito la persona coinvolta come

“Figlia di tutti”, con queste parole l’avvocato Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, ha concluso la sua arringa durante l’udienza del 27 marzo del processo nei confronti della donna 22enne accusata di omicidio per due figli neonati e per l’occultamento dei loro corpi. “Chiara è figlia di tutti, l’ho detto ed è una cosa che penso debba essere considerata”, ha spiegato il legale. Chiara Petrolini non è punibile Intervistato durante la puntata di Ore 14 del 27 marzo, all’uscita dell’udienza, Nicola Tria, avvocato di Chiara Petrolini, ha spiegato la sua richiesta principale. “Chiara Petrolini non è punibile perché non era capace di intendere e di volere al momento dei fatti”, le sue parole. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Neonati morti, l'avvocato di Chiara Petrolini la definisce "figlia di tutti" e lei scoppia a piangere in aula

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