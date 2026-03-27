Oggi si è tenuta a Frosinone una seduta del Consiglio Provinciale dedicata alla convalida degli eletti. La riunione ha riguardato i consiglieri provinciali eletti dopo le consultazioni dell'8 marzo 2026, con la proclamazione ufficiale che si è svolta il 9 marzo. La seduta si è svolta nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell’ente.

Nel corso della seduta, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha rivolto un saluto istituzionale ai consiglieri eletti, sottolineando il valore di questo passaggio amministrativo FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli eletti Regione Lazio, rimpasto di giunta anche nella Lega. Imminente l'addio del ciociaro Ciacciarelli e Baldassarre . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Nell'anno del centenario convalidato il nuovo consiglio provinciale

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