Nella parrocchia di Gattolino bambini e ragazzi danno vita alla sacra rappresentazione pasquale

Domani sera, sabato 28, alle 20.30, nella parrocchia di Gattolino si svolgerà la sacra rappresentazione pasquale. L’evento sarà realizzato dai bambini e dai ragazzi delle parrocchie di Gattolino e Villachiaviche. La messa in scena si terrà all’interno della chiesa e coinvolgerà i giovani della comunità locale. La rappresentazione è aperta al pubblico e si svolgerà secondo il programma previsto.

Saranno molteplici le scene, dopo ognuna delle quali si cambierà location, accompagnati da un carretto rudimentale che contiene luci e microfoni per amplificare le voci dei bimbi Domani sera, sabato 28, partendo circa alle 20.30, si terrà nella parrocchia di Gattolino la sacra rappresentazione pasquale, realizzata dai bambini e dai ragazzi delle parrocchie di Gattolino e Villachiaviche. "La recita - spiega il parroco - si svolgerà all’interno e all’esterno della chiesa, anche nei cortili e terrazzi di alcune abitazioni private. È un momento molto suggestivo e profondo, dove saranno i bambini stessi a fare catechismo ai genitori e ad aiutarli, anche con l’ambientazione esterna, a immedesimarsi nella vicenda terrena di Gesù di Nazaret. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nella parrocchia di Gattolino bambini e ragazzi danno vita alla sacra rappresentazione pasquale Articoli correlati Nella parrocchia San Giuseppe l’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra SindoneDal 1° al 10 marzo a San Salvo un’occasione di fede e contemplazione nell'ambito del progetto nazionale di “ostensione diffusa”. Contenuti e approfondimenti su Nella parrocchia di Gattolino bambini e... Discussioni sull' argomento Nella parrocchia di Gattolino bambini e ragazzi danno vita alla sacra rappresentazione pasquale; Un momento di semplicità romagnola: tutto pronto per la focarina nella parrocchia di Gattolino; A Gattolino preparativi in corso per la sacra rappresentazione pasquale, parteciperà anche il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo -; Nella parrocchia di Gattolino bambini e ragazzi danno vita alla sacra rappresentazione pasquale. Cesena, l’assenza di don Daniele. Autogestione in parrocchiaCesena, 3 luglio 2024 – Per nulla paralizzata, anzi in piena funzione, è l’intensa attività pastorale estiva nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino, con il parroco don Daniele Bosi in ritiro ... ilrestodelcarlino.it Domani a Capannaguzzo i funerali del giovane Glauco Igor Prati. La salma riposerà nel cimitero di Gattolino Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/upvjprwt - facebook.com facebook Cesena, Festa del Papà con sorpresa a Gattolino: babbo autista va a prendere la figlioletta all’asilo con il bus x.com