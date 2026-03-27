Nel nome di Ezio perché la musica si fa insieme

Nel 2026 si svolgerà la quinta edizione del Premio di Esecuzione Musicale dedicato a Ezio Bosso, promosso dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari. L’evento si rivolge a giovani interpreti, ensemble, cori e orchestre, confermandosi come un appuntamento importante nel panorama musicale italiano. La manifestazione si svolge annualmente e si focalizza sulla promozione della musica eseguita in gruppo.

Il Premio di Esecuzione Musicale “Ezio Bosso - Una vita per la musica”, promosso dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, si prepara a celebrare nel 2026 la sua quinta edizione, confermandosi come un appuntamento di rilievo per giovani interpreti, ensemble, cori e orchestre. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Nel nome di Ezio, perché la musica si fa insieme" Articoli correlati Nel nome di Domenico Zipoli. Tre secoli fa la scomparsa del pratese che ha lasciato un segno nella musica sacraUn pratese ha segnato la storia della musica europea per strumenti a tastiera agli inizi del Settecento, esercitando anche una grande influenza sulla... Leggi anche: Ezio Greggio, frecciata a Koopmeiners: «Finalmente fa qualcosa, sì ci fa annullare il gol» Quando c'era Silvio - Dj Matrix, Matt Joe (official video) Approfondimenti e contenuti su Nel nome di Ezio perché la musica si fa... Temi più discussi: A Villa della Regina torna la rassegna QU.EEN tra arte, cultura e natura; Referendum giustizia, nell’urna la nuova gerarchia del potere; L’incontro di Unife e Cisl. L’eredità e le idee di Tarantelli: Il lavoro è partecipazione; Paolo Guzzanti racconta il declino di Repubblica nel libro Figli del secolo. Nel segno di Ezio Alberione: Chiusa Pesio gli dedica una giornata di memoriaCUNEO CRONACA - Sabato 14 marzo l’amministrazione comunale e la biblioteca civica di Chiusa di Pesio dedicano una giornata speciale alla memoria di Ezio Alberione, nel ventennale della sua scomparsa, ... cuneocronaca.it Ezio Greggio: «In teatro racconto i miei 40 anni di tv»MESTRE - Attore, showman, regista, giornalista, scrittore, protagonista indiscusso della televisione italiana con trasmissioni cult come Drive In, Paperissima e Striscia la notizia, il tg ... ilgazzettino.it Ezio Mauro sul rapporto di Donald Trump coi limiti al potere esecutivo a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #la7 #eziomauro #trump #iran #usa #donald #maga - facebook.com facebook