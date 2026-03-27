Nel cuore di Roma il palazzo dove visse Wojtyla | ora è in vendita e il prezzo sorprende

Nel centro di Roma, a breve distanza da alcuni dei principali punti di riferimento della città, è stato messo in vendita un edificio che un tempo ospitava l’abitazione di Wojtyla. L’immobile, che si trova in una zona molto battuta, ha attirato l’attenzione per il prezzo indicato, che ha suscitato sorpresa tra gli osservatori. La vendita avviene in un momento di particolare interesse per il mercato immobiliare locale.

Nel cuore di Roma, a pochi passi dai luoghi simbolo della città, torna sul mercato un edificio storico legato a una figura che ha segnato la storia recente: si tratta del palazzo in cui visse Karol Wojtyla prima di diventare Papa Giovanni Paolo II, oggi è in vendita e il prezzo è destinato a far discutere. Ma quanto costa questo pezzo di storia? Un palazzo storico tra memoria e prestigio: qui visse Karol Wojtyla prima di diventare Papa Giovanni Paolo II. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’edificio, situato nel centro storico nei pressi del Quirinale, rappresenta uno degli immobili più rilevanti della zona per valore architettonico e posizione strategica. 🔗 Leggi su Funweek.it

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