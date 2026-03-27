' Ndrangheta nella Capitale e maxi inchiesta Propaggine | condanne per oltre 240 anni

Una maxi inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e della DIA ha portato a condanne per oltre 240 anni di carcere a circa quaranta imputati. L’indagine, chiamata

La sentenza del tribunale di Roma, arrivata ieri sera, è stata letta in aula alla presenza del procuratore capo Lo Voi, accanto al pm Musarò. La condanna più alta, 24 anni, è andata al boss Vincenzo Alvaro La sentenza del tribunale di Roma, arrivata ieri sera, è stata letta in aula alla presenza del procuratore capo Francesco Lo Voi, accanto al pm Giovanni Musarò, ora sostituto procuratore alla procura nazionale antimafia e antiterrorismo. La condanna più alta, 24 anni, è andata al boss Vincenzo Alvaro. “Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto”, dicevano in un’intercettazione. E nelle conversazioni riportate nell’ordinanza del gip Gaspare Sturzo alcuni degli indagati facevano riferimento proprio al lavoro di alcuni magistrati e poliziotti che avevano lavorato prima in Calabria e poi a Roma: “c'è una Procura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Dalla segretezza dei vincoli di sangue della ’Ndrangheta alle strategie stragiste di Cosa Nostra; dai codici d’onore della Camorra fino alla nascita della "quarta mafia", la Sacra corona unita. Un racconto tra storia, cronaca e giustizia, con esperti del settore, per - facebook.com facebook

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