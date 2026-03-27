Nazionali tre calciatori dell’Inter in campo oggi | il programma delle partite

Oggi tre calciatori dell’Inter sono scesi in campo con le rispettive nazionali. La giornata ha visto diverse partite ufficiali, con i giocatori impegnati in match di qualificazione e competizioni internazionali. La presenza dei giocatori nerazzurri in campo si inserisce nel quadro delle convocazioni ufficiali delle rispettive rappresentative nazionali.

Inter News 24 Nazionali che proseguono con i propri appuntamenti: nella giornata odierna altri tre nerazzurri in campo. Tra la scorsa notte e la giornata di ieri sono scesi in campo tanti giocatori dell’Inter. Tra questi gli Azzurri: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Francesco Pio Esposito e Davide Frattesi. Oltre loro anche Hakan Calhanoglu con la Turchia, Petar Sucic con la Croazia, Marcus Thuram con la Francia. Tre giocatori dell’Inter in campo oggi: data e orario dei match. Questi gli appuntamenti, protagoniste l’Olanda di Dumfries e de Vrij, anche la Svizzera di Manuel Akanji: DENZEL DUMFRIES, STEFAN DE VRIJ: Olanda-Norvegia, venerdì 2703 ore 20:45 – Amichevole Amsterdam MANUEL AKANJI: Svizzera-Germania, venerdì 2703 ore 20:45 – Amichevole Basilea LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

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