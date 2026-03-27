A Lanciano è stato formato un nuovo gruppo misto in consiglio comunale. Secondo un rappresentante, questa decisione riflette un livello crescente di insoddisfazione nei confronti dell'amministrazione guidata dal sindaco. La formazione del gruppo avviene mentre l'amministrazione si avvicina alla fase finale del proprio mandato. La nascita del gruppo ha suscitato reazioni tra i consiglieri e gli osservatori locali.

Il consigliere comunale di opposizione critico sulla maggioranza di centrodestra in merito a sanità, sport, centro storico e contrade: “Regnano caos e disorganizzazione, la città perde terreno” “La nascita del gruppo misto è l'ennesimo segnale di insoddisfazione verso l'amministrazione Paolini che sta entrando nell'ultimo anno di mandato”. Così il consigliere comunale di Lanciano, Leo Marongiu, interpreta la presa di posizione di quattro consiglieri di maggioranza, che hanno dato vita al gruppo misto in consiglio comunale. “Serve una presa di coscienza effettiva che sta maturando in più parti perché la città non è mai stata... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Nascita gruppo misto a Lanciano, Marongiu: “Ennesimo segnale di insoddisfazione verso l'amministrazione Paolini”

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