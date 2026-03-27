Napoli su Palestra ma sul calciatore c’è l’interesse della Premier

Il Napoli sta monitorando un calciatore di proprietà dell’Atalanta in vista della prossima sessione di mercato. L’interesse del club azzurro riguarda un esterno, e la squadra di Antonio Conte segue la situazione con attenzione. Nel frattempo, si parla anche di un interesse da parte di club della Premier League per lo stesso giocatore. La trattativa non è ancora ufficiale e le parti coinvolte valutano le opzioni disponibili.

Il Napoli di Antonio Conte, in vista della prossima sessione di calciomercato, segue con forte interesse l’esterno del Cagliari Palestra ma di proprietà dell’Atalanta. “Palestra è sicuramente il giocatore più attenzionato, quello con più estimatori: piace alla Juventus, al Napoli e molto anche all’Inter. Per strapparlo all’Atalanta serve una cifra importante e anche diversi club inglesi lo stanno seguendo da vicino. Può essere la Premier alla fine a spuntarla”. Nicchi (pres. Aia) su accuse ADL: “Per certe cose c’è la Procura Federale. VAR? Ha portato serenità, giustizia e rispetto delle regole” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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