Due uomini sono stati arrestati a Napoli dopo aver rapinato e pestato una coppia in corso Umberto I. I criminali hanno sottratto un cellulare, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine durante le operazioni di controllo. La polizia sta cercando ancora un terzo uomo coinvolto nel episodio, che si è verificato nel centro della città.

Rapinatori pestano una coppia per rubare un cellulare ma vengono fermati dalle forze dell'ordine. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 23 e 29 anni, entrambi di origine marocchina, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili in concorso di rapina e lesioni personali. È tuttora ricercato un terzo complice riuscito a fuggire. I poliziotti sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare due aggressori, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dalle successive indagini è emerso che poco prima i tre avevano aggredito la donna, sottraendole il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina con pestaggio a coppia in corso Umberto I: due arresti, caccia al terzo complice

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