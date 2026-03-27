Napoli occasione a parametro zero | gioca in una big della Serie A!

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, non ha avviato trattative per il rinnovo e lascerà il club a fine stagione senza una cifra di trasferimento. Il giocatore diventerà svincolato e potrà firmare con qualsiasi squadra. La sua decisione si concretizza con il termine del contratto e senza accordi di rinnovo già negoziati.

Lorenzo Pellegrini dovrebbe lasciare la Roma a parametro zero: il centrocampista giallorosso non ha avviato alcuna trattativa con la dirigenza capitolina e diventerà svincolato nel mercato estivo. Pellegrini: la Roma lo perde a zero, il Napoli fiuta l’occasione. La situazione contrattuale del centrocampista della Roma si è cristallizzata. Secondo il Corriere della Sera, non ci sono stati contatti costruttivi tra Pellegrini e la società giallorossa per prolungare l’accordo in scadenza. Il club partenopeo ha già notato la situazione e sta sondando il terreno per una possibile operazione a costo zero. Il valore sportivo di Pellegrini non è diminuito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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