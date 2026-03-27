Il tecnico ha commentato il modo in cui la squadra si esprime in campo, sottolineando l'importanza del gioco verticale. Ha affermato che il Napoli è tra le poche squadre a proporre attacchi in profondità e ha evidenziato come questa caratteristica sia una componente fondamentale della sua identità tattica. La squadra mostra quindi una predisposizione a sviluppare azioni offensive dirette e aggressive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il valore del Napoli passa anche dalla sua identità tattica. Walter Novellino, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, ha analizzato il momento del calcio italiano soffermandosi anche sulle caratteristiche della squadra azzurra. L’ex allenatore ha elogiato il lavoro di Gattuso in Nazionale: «Gattuso ha trasformato tutto. Nel primo tempo l’Italia ha fatto fatica, ma dopo il gol ha giocato alla grande». Poi ha aggiunto: «Ha coinvolto tutti, li chiamava, li portava a cena, è molto bravo nella gestione del gruppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Novellino esalta il gioco verticale: «È tra le poche squadre che attacca in profondità»

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