È stata resa nota ufficialmente la decisione di escludere la Curva Sud dallo stadio durante la partita tra Napoli e Milan. La notizia circolava da alcuni giorni, ma ora la comunicazione è stata confermata dalle autorità. Di conseguenza, i tifosi non potranno assistere alla gara dalla loro area abituale, che rimarrà vuota per l’occasione.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma ora è ufficiale. Il ‘Diego Armando Maradona’ non ospiterà la Curva Sud. La decisione, che ha fatto tanto discutere nel mondo rossonero, è stata presa in queste ore, con anche il comunicato ufficiale esposto. Niente da fare per il Milan, dunque, che non avrà i suoi tifosi per una sfida importante. Trasferta vietata ai residenti in Lombardia: l’annuncio Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto delle prescrizioni in merito al match tra Napoli e Milan del giorno 6 aprile 2026, con pessime notizie per i rossoneri. È stata vietata la vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società ‘S. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, ora è ufficiale: che batosta per i tifosi!

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