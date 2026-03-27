Napoli la Finanza acquisisce atti su Marco Nonno FdI | ipotesi di falso per il rientro in Regione
Le autorità finanziarie di Napoli hanno sequestrato documenti presso il Tribunale su disposizione della Procura, relative a un esponente di Fratelli d’Italia. L’indagine riguarda presunte irregolarità nei documenti presentati per il rientro in Consiglio regionale. La verifica si concentra su eventuali falsificazioni o irregolarità nei documenti utilizzati dall’interessato per ottenere il reintegro.
Finanza in Tribunale su delega della Procura di Napoli per verificare possibili irregolarità nei documenti presentati dall'esponente di Fratelli d'Italia per il reintegro in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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