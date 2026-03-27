Napoli e Modena unite dal cinema | il sindaco Manfredi accoglie gli studenti del progetto ispirato a Il treno dei bambini

Questa mattina, presso la Sala della Giunta di Palazzo San, si è svolto un evento che ha coinvolto studenti di Napoli e Modena, legato a un progetto ispirato al film “Il treno dei bambini”. Durante l’incontro, il sindaco di Napoli ha accolto i partecipanti, che hanno discusso di attività legate al cinema e alla memoria storica. La giornata si è concentrata sulla promozione di iniziative culturali tra le due città.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto questa mattina, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, l’incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, e gli studenti dell’IC 9 di Modena, in visita a Napoli grazie allo scambio culturale con i coetanei dell’IC De Amicis-Baracca dei Quartieri Spagnoli. L’iniziativa rappresenta il momento centrale di un progetto artistico e sociale, “Il Treno dei Bambini”, vincitore del bando MIC-MIM, che vede i ragazzi impegnati nella realizzazione di un mediometraggio. L’opera trae ispirazione dal fortunato romanzo di Viola Ardone e dalla trasposizione cinematografica di Cristina Comencini, riattualizzando il tema della solidarietà storica tra il Sud e il Nord Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli e Modena unite dal cinema: il sindaco Manfredi accoglie gli studenti del progetto ispirato a “Il treno dei bambini” Articoli correlati Leggi anche: Dal dopoguerra a oggi, la memoria unisce Modena e Napoli: al via il progetto "Il treno dei desideri" Leggi anche: Terra dei Fuochi: consegnati dal Prefetto di Bari e dal sindaco Manfredi gli attestati di formazione alle polizie locali